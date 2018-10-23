Büyükşehir kış öncesi çalışmalarını hızlandırdı

Kış mevsimi öncesi il genelinde çalışmalarını hızlandıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekipleri, bu hafta Ortaca ve Bodrum'un mahallelerinde 1. Kat sathi asfaltlama çalışması yapacak.

2018 yılında görev, yetki ve sorumluluğundaki yollarda 268 kilometre yol asfaltlama çalışması yapmayı hedefleyen belediye ekipleri bugün itibariyle 277 kilometreye ulaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Ekiplerimiz bugüne kadar görev, yetki ve sorumluluğumuzdaki yollarda 79 kilometre ilk kez asfaltlama (1. Kat sathi kaplama) 79 kilometre, 195 kilometre asfalt yenileme (2. Kat sathi kaplama) ve 3 kilometre BSK (Bitümlü Sıcak Kaplama) çalışması yaptı. Bu hafta çalışmalarımız Ortaca İlçesi Güzelyurt Mahallesinde 4,5 kilometre, Bodrum İlçemiz Kemer-Tepecik Mahallerinde ise 2 kilometre olmak üzere toplamda 6,5 kilometre 1. Kat Sathi Kaplama çalışması yapacaklardır” diye ifade edildi.