İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir kış öncesi çalışmalarını hızlandırdı

Kış mevsimi öncesi il genelinde çalışmalarını hızlandıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekipleri, bu hafta Ortaca ve Bodrum’un mahallelerinde 1.

Kış mevsimi öncesi il genelinde çalışmalarını hızlandıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekipleri, bu hafta Ortaca ve Bodrum'un mahallelerinde 1. Kat sathi asfaltlama çalışması yapacak.


2018 yılında görev, yetki ve sorumluluğundaki yollarda 268 kilometre yol asfaltlama çalışması yapmayı hedefleyen belediye ekipleri bugün itibariyle 277 kilometreye ulaştı.


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Ekiplerimiz bugüne kadar görev, yetki ve sorumluluğumuzdaki yollarda 79 kilometre ilk kez asfaltlama (1. Kat sathi kaplama) 79 kilometre, 195 kilometre asfalt yenileme (2. Kat sathi kaplama) ve 3 kilometre BSK (Bitümlü Sıcak Kaplama) çalışması yaptı. Bu hafta çalışmalarımız Ortaca İlçesi Güzelyurt Mahallesinde 4,5 kilometre, Bodrum İlçemiz Kemer-Tepecik Mahallerinde ise 2 kilometre olmak üzere toplamda 6,5 kilometre 1. Kat Sathi Kaplama çalışması yapacaklardır” diye ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.