Büyükşehir konservatuvarı törenle açıldı

Osman Gürün'ün katıldığı açılış töreni ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına merhaba dedi. Bugüne kadar 434 öğrencinin eğitim gördüğü konservatuvarda bu yıl 5 bölümde 340 öğrenci eğitim görecek. 2018-2019 yılının açılış töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bölümdeki öğrencilerin gösterileriyle renkli anların yaşandığı açılış törenini öğrencilerin ailelerinin yanı sıra vatandaşlar da ilgiyle takip etti.

Gürün “Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz”

Konservatuvar açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, özel ve zengin bir coğrafya olduğunu, kendilerinin de bu tarihi birikimin mirasçıları olduğunu söyledi. Gürün; “Konservatuvarımızla Muğlamızda sanatın farklı dallarında bir araya gelerek birlikte öğreniyor, kendimizi geliştiriyoruz. Geçmişten günümüze Muğla çok önemli medeniyetlere, tarihe yön vermiş kişilere ev sahipliği yapmış özel bir coğrafya. Bu coğrafya üzerinde yaşayan bizler buradaki tarihi birikimin, kültürel zenginliğin mirasçılarıyız. Bu mirasa sahip çıkmak için kendimizi geliştirmeli, öğrenmeliyiz. Bu nedenle de eğitime ihtiyacımız var. Bu ortak değerlerimiz, müziğimiz, tiyatromuz, danslarımız bizleri bir araya getirecek ve birleştirecek. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize şimdiden emekleri, çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.