Büyükşehir Muğla’nın ‘Şekerini’ Ölçtü

İki hafta boyunca devam eden etkinlikte sağlık ekipleri tarafından 13 ilçede 5 bin 707 kişinin kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Ayrıca ölçümler sonrasında değerlerde yükseklik tespit edilen 788 vatandaş ise sağlık kurumlarına yönlendirildi.

Dünya Diyabet Günü nedeniyle ilçe merkezleri ile nüfus yoğunluğu olan kırsal mahallelerde yapılan kan şekeri ve tansiyon ölçümleri hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Diyabet farkındalığını oluşturmak amacıyla ilçelerimizde farklı etkinlikler ve çalışmalarla vatandaşlarımıza diyabet hakkında bilgiler verildi. Etkinliğin yanı sıra ekiplerimiz sağlık alanındaki diğer çalışmalarına devam ediyor. Her alanda olduğu gibi sağlık ve sosyal alanda da vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” ifadeleri yer aldı.