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Büyükşehir orkestrası sezonu Mozart ve Beethoven ile açtı

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, 2018-2019 konser sezonuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde başlangıç yaptı.

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, 2018-2019 konser sezonuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde başlangıç yaptı.


Kurulduğu günden bu güne kadar 13 ilçeyi kapsayacak şekilde konserler veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, farklı müzik dallarını halkla buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 2018-2019 konser sezonuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde başlangıç yaptı. Yeni sezonun açılış konserinde şef Münif Akalın yönetimindeki orkestra, solist Tuncay Yılmaz eşliğinde müzikseverlerle buluştu. Muğlalı müzikseverlerin ilgiyle izlediği konserde Mozart ve Beethoven'den eserler icra edildi.

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