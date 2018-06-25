Büyükşehir seçimde engelleri kaldırdı

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların oy kullanması için 13 ilçede hizmet verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 444 48 01’i arayan 406 vatandaş Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansı, engelli nakil araçları ve uzman ekipleri ile oy kullanacakları sandıklara taşındı.

Muğla ili genelinde 11 hasta nakil ambulansı, 6 engelli nakil aracı ile hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 Haziran’da tam gün mesai yaparak sandıkların kapanmasına kadar 406 vatandaşı oy kullanacakları sandıklara taşıdı. Menteşe İlçesi’nde 120, Fethiye-Seydikemer İlçelerinde 74, Ortaca İlçesi’nde 21, Marmaris İlçesi’nde 57, Datça İlçesi’nde 28, Yatağan İlçesi’nde 13, Milas İlçesi’nde 72, Bodrum İlçesi’nde 21 olmak üzere toplam 406 vatandaş sandıklara giderek oylarını kullandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e ve ekibine teşekkür eden hasta yakınları seçimlerde herkesin demokratik hakkını kullanması gerektiğini, bir oyun bile ülkenin geleceği için önemli olduğunu söylediler.