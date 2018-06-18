Büyükşehir Seydikemer yatırımlarına hız verdi

Karadere Hali’nde ortaya çıkan atıksuyun çevre kirliliği yaratmaması için hal içerisine arıtma tesisi ve kanalizasyon yapımı devam ederken, Eşen Mahallesine de yeni bir tesis yapımı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

- Karadere Halinde Atıksu Sorunu Çözülüyor

MUSKİ tarafından Muğla ve ülke tarımının önemli noktalardan biri olan Seydikemer İlçesine 2 adet yeni atıksu arıtma tesisinin yapımı için çalışmalar sürerken bunlardan ilki olan Karadere Hal’inde ki paket arıtma tesisinin yapımı devam ediyor. Hal içerisinde ortaya çıkacak olan suyun arıtılması için hizmet verecek olan paket arıtma tesisinin yanı sıra bölgede yeni kanalizasyon hattı yapımının 450 metrelik kısmı tamamlandı. 200 metreküp kapasite ile hizmet verecek olan tesisin Eylül ayına kadar hazır olacağı belirtildi.

Eşen Mahallesi’ne de Yeni Kanalizasyon Hattı

Karadere Hali dışında Eşen Mahallesinde çevre kirliliğine sebep olan mevcut kanalizasyon hattı nedeniyle yeni bir tesis yapılması için proje çalışmaları tamamladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Eşen Mahallesine yapılacak olan bu tesis ve yeni kanalizasyon hatları sayesinde bölgedeki atık su probleminin ortadan kalkacağı belirtildi.

Seydikemer’e 3 Milyon 450 Bin TL’lik Arıtma Yatırımı Yapılıyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Seydikemer ilçesinde yeni yatırımların hayata geçirileceğini belirterek “Özellikle alt yapı, yani kanalizasyon, arıtma ve su konusunda İlçemizin büyük eksikliklerini gidermek için gayret gösteriyoruz” dedi. Başkan Dr. Osman Gürün, “Karadere Hal’inde yapımına başladığımız ve yer teslimi sorunlarının çözüme kavuşmasının ardından Eşen Mahallesinde yapımına başlayacağımız paket artıma tesislerini yaklaşık 3 milyon 450 bin TL yatırımla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Seydikemer İlçemizin bu alt yapı eksikliklerini gidermek için daha büyük yatırımların startını kısa sürede vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Arıtma Tesisleri İçin 61 Milyon TL Harcandı”

Çevrenin korunması için yaptıkları yatırımların süreceğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu güne kadar arıtma tesisleri için 61 milyon TL harcandığını vurguladı. Başkan Gürün, “Tüm arıtma tesislerimiz revize edilirken, ihtiyaç olan bölgelere yeni arıtma tesisleri kuruyoruz. Bu güne kadar tesisler için 61 milyon TL harcama yaptık. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ula ve Seydikemer ilçelerimizde arıtma tesisi ve kanalizasyon projelerimiz devam ediyor. Ula İlçemizde yeni kanalizasyon hattı yapımına başladık. Bodrum ve Marmaris ilçelerimizde yeni arıtma tesisleri yapılırken Fehiye Ölüdeniz Arıtma Tesisi yapımında sona gelindi. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve halk sağlığı en önemli hassasiyet noktalarımızdan biri.” ifadelerini kullandı.