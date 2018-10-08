Büyükşehir: “Ücretli servis kararı bize ait değil”

Konuya ilişkin olarak Büyükşehir Belediyemizin görev ve sorumluluğu ise; talepte bulunmaları halinde firma sahiplerine araç uygunluk belgesi ve güzergâh izin belgesi düzenlemektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi hüküm ve tasarrufunda bulunan yolcu terminallerinde faaliyet gösteren ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmalar vermiş oldukları “Ücretsiz Müşteri Servisi” hizmetlerini kendi inisiyatifleri dahilinde iptal etmektedirler. Servis hizmetlerinin kaldırılması tamamen firmaların kendi kararları olup, Belediyemizle ilgilisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”