Büyükşehir yaz spor okullarına görkemli kapanış

Osman Gürün’ün katıldığı şenlikle sona erdi.

Muğla genelinden voleybol, tenis, güreş, basketbol, taekwondo, atletizm, halk oyunu, engellilerde spor, masa tenisi, satranç gibi spor branşlarında düzenlenen yaz spor kursları Muğla Büyükşehir Belediyesi Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Kompleksi’nde tüm sporcuların ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katıldığı şenlikle sona erdi.

“Yaz spor kursları İle çocuklarımızın eğitimi yazın da devam ediyor”

Yaz spor kursları şenliği’nde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla genelinde yaz tatiline giren öğrencileri sporla bir araya getirdiklerini, çocukların sporun verdiği disiplin, takım olabilme, birlikte mücadele etme duyguları ile tatillerini daha verimli geçirdiğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, “ 18 Eylül’de çocuklarımız ders başı yapacak ve yaz tatilleri bitecek. Büyükşehir Belediyesi olarak yaz tatili boyunca çocuklarımızın enerjisini doğru şekilde değerlendirmesi için ilçelerimizden, ailelerden gelen talepler doğrultusunda 13 ilçemizi kapsayan çeşitli yaz spor kursları düzenledik. Amacımız yaz aylarında da çocuklarımızın sporla eğitimlerine devam etmesini sağlamak. Spor disiplini içerisinde takım olabilmeleri ve birlikte hareket edebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Muğla genelinde spor kursları ile bir araya gelen çocuklarımız yeni arkadaşlıklar kuruyor, tanışıyor ve kaynaşıyorlar. Ayrıca küçük yaşlarda spor eğitimi ile yetenekli çocuklarımız keşfedilerek eğitimli hocalarımız sayesinde doğru yönlendiriliyor ve branşlarında gelişmeleri sağlanıyor. Bu çocuklarımız arasından Muğla’yı, ülkemizi uluslararası turnuvalarda, olimpiyatlarda temsil edecek çocuklarımız neden çıkmasın” dedi.

Muğla’ya spor tesisleri için 14 Milyon 500 Bin TL yatırım

Muğla genelinde bu tür spor etkinliklerin yapılması için alt yapı, spor tesisleri gibi yatırımların da devam ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla genelinde 17 yeni spor tesisinin, 10 bakım ve onarımı yapılan tesisin Muğla’ya kazandırıldığını, 16 tesisin de yapımının devam ettiğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla genelinde ilçelerimize talep ve ihtiyaca göre spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. 17 yeni tesisi, 10 bakım ve onarımı yapılan tesisi hizmete soktuk. Muğla genelinde 16 tesisimizin de yapımı devam ediyor. Yatağan’da yapımına başlayacağımız spor tesisi ve açık yüzme havuzu, yapımı devam eden tesislerimizle bugüne kadar 14 Milyon 500 Bin TL spor tesisi yatırımı yaptık. Muğlamız için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yaz spor kursları şenliğine katılan Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş burada yaptığı konuşmada Muğla gibi bir kentte yaşadıkları için insanların kendisini şanslı hissetmesi gerektiğini, tarım kenti, turizm kenti olan Muğla’nın yatırımlarla spor kenti de olabileceğini söyledi. Yaz spor kursları etkinliğinin çocuklar için çok yararlı olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş bu spor faaliyetini düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl ilçelerden gelen taleplere göre düzenlediği yaz spor okullarına bu yıl Muğla genelinde 866 öğrenci 11 branşta kayıt yaptırdı. Muğla genelinde, Menteşe, Datça ve Milas İlçeleri’nde zihinsel engelli ve otizimli sporcularımızla birlikte yapılmakta olan “Engellilerde Spor”, Menteşe İlçesi’nde Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Satranç, Taekwondo, Tenis, Atletizm ve Halk Oyunu, Marmaris İlçesi’nde Atletizm, Ula İlçesi’nde Taekwondo, Satranç, Masa Tenisi, Tenis ve Halk Oyunu, Köyceğiz İlçesi’nde hentbol, Fethiye İlçesi’nde Güreş ve Satranç, Dalaman İlçesi’nde Tenis branşlarında yaz spor kursları gerçekleştirildi.