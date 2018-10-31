Büyükşehir yol çizgilerini hatırlattı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptığı açıklamada, “İlimizde bulunan yollar Karayolları Genel Müdürlüğü, büyükşehir ve ilçe belediyesinin sorumluğunda bulunan yollardır. Karayollarının çizgileri sadece beyaz çizgilerden oluşurken, büyükşehir belediyesinin sorumluluğundaki yollar sarı çizgilerle belirlenmiştir. İlçe belediyelerimizin sorumluluğundaki yollarda ise kenarlar beyaz orta ekseni sarı renkte çizilmiş yollardır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki yollar haricinde ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyemizin sorumluluğundaki yol çizgilerini çiziyor ve periyodik olarak bakım çalışmaları kapsamında çizgilerimizi yeniliyoruz” dedi.

Açıklamada yol çizgilerini bünyesinde bulunan Soğuk Yol Çizgi Kamyonu ve Termoplastik Yol Çizgi Kamyonu kullanarak kendi personeli ile yaptıklarına dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, çizgi çalışmalarının piyasa fiyatlarının altında maliyetle gerçekleştirdiklerini belirtildi. Gürün açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Ekiplerimiz, İl genelinde yayaların ve sürücülerin daha düzenli ve güvenli bir trafik akışı içerisinde olmaları için trafik tanzim, uyarı levhalarının yanı sıra eksik veya deformasyona uğramış yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, refüj başı ofset tarama ve yol çizgi uygulamalarına devam ediyor. Özellikle yaya ve okul bölgelerinde çalışmalarımız hassasiyet ile devam etmekte olup, öğretim yılı başlamadan kırsal veya kentsel bölgede olmasına bakılmaksızın bütün okul geçitlerinin bakımları yapılıyor. Bu güne kadar yapılan işaretleme verilerine baktığımızda yaklaşık 4 Bin 830 noktada el uygulama (Yavaşlama Uyarı Çizgileri, Yaya Geçidi, Refüj Başı Ofset Tarama) ve 4 Bin 140 kilometre uzunluğunda yol çizgisi çizilmiştir. Yol çizgilerini periyodik yenileme çalışmalarının yanı sıra zaman içerisinde lastik ve asfalt lekesi olan işaretlemelerimizi basınçlı su jeti ile temizlenmesini yaparak yolun görünürlüğünü arttırarak yol çizgilerinin kullanım ömrünü uzatıyoruz.”