Büyükşehir'den ‘Balımıza sahip çıkıyoruz' açıklaması

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin geçtiğimiz günlerde Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi'nin il genelinde destek görmediğini dile getirmişti. Şahin'in değerlendirmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'da tarıma verdiği desteklerle kırsal nüfusun yüzünü güldüren, üreticiye birçok konuda destek olan belediyemiz dünyanın yüzde 90, Türkiye'nin yüzde 85 çam balını üreten Muğla'da çam balı konusunda da önemli çalışmaların altına imza atıyor. Bu kapsamda Muğla'da arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza sahada çam balının önemini anlatıyor, balın dışında katma değeri yüksek propolis, polen ve arı sütü gibi arı ürünlerinin üretilmesiyle ilgili eğitimler veriyoruz. Üreticilerden gelen yoğun talep üzerine sahada arı sütü ve ana arı üretimi konusunda çok sayıda arıcıya eğitim verdik ve konuyla ilgili 5 bin adet arıcı maskesi, alet ve ekipman desteği sağladık. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olan Temiz Petek projesi ile kabartılmış petekler-30 derecede şoklanarak sahiplerine teslim edildi. Böylece bu petekler hastalık ve zararlılardan korunmasının yanı sıra kimyasal kalıntı sorunu da çözülmüş oluyor. Büyükşehir olarak arıcılıkla ilgili bu çalışmaların yanı sıra il genelinde yapılan Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı kongrelerine de kurulduğumuz günden bu yana her türlü desteği sağlıyoruz. Muğla'ya gelen yerli ve yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen uluslararası kongrelerde paydaşları ile uyum içinde üzerine düşeni yapan belediyemiz stant kiralamaktan, misafirlerin konaklamasına, ilgili oturumlara bildiri sunulması ve açılışlarda en üst düzey katılımla Muğla'nın en iyi şekilde temsil edilmesini amaçlıyor. Türkiye'nin en kapsamlı tarım laboratuvarı, duyusal analiz laboratuvarı, yerel tohum merkezi, mera projesi, yem ve fidan desteği, alım garantili çiçek üretimi, tarımsal sulama kanalları, meyve kurutma tesisi, trüf mantarı üretim sahası ile belediye olarak Muğla'da üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz” denildi.