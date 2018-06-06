Büyükşehirden Çevre Günü’nde ‘Doğa ve İnsan’ paneli

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde geçekleştirilen panel ve ödül törenine panelde konuşmacı olarak sinema sanatçısı ve akademisyen Ediz Hun, Sözcü Gazetesi baş yazarı Rahmi Turan, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Yalçın Bayer, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, Sözcü Gazetesi Mustafa Büyüksipahi, Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Halk TV Program yapımcısı, yazar Fatih Ertürk, gazeteci, yazar Can Pulak, Tele1 kanalından Tuncay Mollaveisoğlu, TEMA temsilcisi Deniz Ataç, MUÇEP temsilcisi Serdar Denktaş, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Ediz Hun; “Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir, bu ikisine önem veren toplumlar özgürce uçarlar ve gelişirler.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Doğa ve İnsan panelinde katılımcılara çevre konusunda yaşam tecrübeleri, uzmanlık alanı konular hakkında samimi ve katılımcı bir konuşma yapan Ediz Hun, insanın doğaya her zaman ihtiyacı olduğunu söyledi ve Mevlana, Yunus Emre, büyük ozan Aşık Veysel’in bunu dizelerinde, sözlerinde tüm insanlığa anlattığını belirtti. Muğla’nın çok özel bir coğrafya olduğunu söyleyen Ediz Hun, panele katılan vatandaşlara cennete yaşadıklarını ve bunun kıymetini bilmeleri gerektiğini aktardı. Ediz Hun; “Muğla’ya daha önce de konuşmacı olarak geldim. Havaalanından indiğimde ve buraya gelinceye kadar yeşillikler içerisinde mükemmel bir şehre ve çok sıcakkanlı, samimi bir başkana sahipsiniz. Herkes beni sinema sanatçısı olarak tanıyor. 1982’den beri ekoloji ilim dersi ve dünya, türk sineması dersleri veriyorum. Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir, bu ikisine önem veren toplumlar özgürce uçarlar ve gelişirler. Çağdaş yönetim anlayışında 3 temel unsuru vardır. Demokrasi, hukuk, çevre. Bunların hepsi birbiri ile iç içe ve bağlantılıdır. Yaşamdaki bütün canlılar eşit haklara sahiptir. Ben çevre denince heyecan duyuyorum. İstanbul Ada’da 4000 çeşitle kaktüs koleksiyonum var. Doğayı severek, hissederek koruyabiliriz. Mevlana’nın “Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, şefkat ve merhamette güneş gibi ol, başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol”, Yunus’un “Yol odur ki doğru vara, Göz odur ki Hak’kı göre, Er odur alçakta dura, Yüceden bakan göz değil”, Aşık Veysel’in “Karnın yardım kazmayınan belinen, Yüzün yırttım tırnağınan elinen, Yine beni karşıladı gülünen” dizelerinde insan denen beşeri mahlukun ancak doğanın nizam ve kurallarına uyarak, rahatı, huzuru ve mutluluğu bulabileceği anlatılıyor.” dedi.

- Gürün; “Çevremizi koruyalım ve yarınlarımız yeşil kalsın”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de çevreye yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını söyledi ve Muğla’yı hizmetleri ve projeleri ile koruyarak geleceğe taşıdıklarını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Değişen iklim şartları ve her geçen gün daha da büyüyen küresel problemler geleceğimizi tehdit altına alıyor. Bunun önüne geçmek için çevreye karşı duyarlı olmalı, koruyucu projeler üretmeliyiz. Muğla’da Büyükşehir Belediyesi olarak göreve gelir gelmez tespitlerimizi yaparak ilimizin eksikliklerini belirledik. Düzenli Katı Atık Tesisleri olmayan Menteşe’de 4 ilçemize hizmet veren tesisi hayata geçirdik. Milas Katı Atık Tesisi tamamlanmak üzere. Muğla’nın beşte bir çöpünü üreten Bodrum için ihalesi yapılan, yer teslimi yapılan projemiz iptal edildi ve bu konu içinde çalışmalarımız sürüyor. İlimizde bir olan hafriyat sahasını 7 alana çıkardık. 6 adet tekneyle denizden atıkları topluyoruz, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için ODTÜ’ye teknik rapor hazırlatarak meclisten geçirdik. Bu diğer kurumlar için de bir örnek teşkil ediyor. Suyumuz için önemli yatırımlar yapıyoruz. Çevreye yaptığımız her yatırımın geleceği koruma adına atılmış bir adım olduğunun bilincinde olarak çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Toplumda çevre konusunda müthiş bir duyarlılık ve birliktelik var. Bu etkinliğimizde de gerek yazıları, gerekse haberleri ile çevre konusunda duyarlılık gösteren herkesi tabiat güzellikleri ile eşsiz şehrimiz Muğlamızda bir araya getirmek istedik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.