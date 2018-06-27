Büyükşehir’den kamuoyuna duyuru

Muğla Büyükşehir Belediyesi kamuoyuna duyuru yaptı. Genel Sekreterlik tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “Muğla Büyükşehir Belediyesi hüküm ve tasarrufunda bulunan tüm şehirlerarası yolcu terminallerinde faaliyet gösteren ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmalar son zamanlarda yolcularına vermiş oldukları “Ücretsiz Müşteri Servisi” hizmetlerini kendi inisiyatifleri dahilinde iptal etmişlerdir. Büyükşehir Belediyemizin iletişim kanallarına ve sosyal medyada vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun talep ve şikayetlerde bu konuda ücretsiz müşteri servislerinin Belediyemiz tarafından kaldırıldığı yönünde yanlış bir kanı oluştuğu gözlemlenmiştir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar; otogar ile yazıhaneleri arasında, ’S’ plakalı olmak koşulu ile ücretsiz müşteri servisi koyup-koymayacaklarına kendileri karar vermektedir. Konuya ilişkin olarak Büyükşehir Belediyemizin görev ve sorumluluğu ise; talepte bulunmaları halinde firma sahiplerine araç uygunluk belgesi ve güzergâh izin belgesi düzenlemektir” denildi.