Büyükşehir'den Muğla'ya 1 milyar 12 milyon TL yatırım

2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi olan 6360 sayılı yasa gereği ilçe belediyelerinden 2 Milyar 103 milyon TL borç devralan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'ya 1 milyar 012 milyon yatırım yaptı ve yapılandırılan borçların da 297 Milyon TL'sini ödedi.

6360 sayılı yasa ile Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulur kurulmaz ilçe belediyelerinin su ve kanalizasyon ile ilgili borçlarının tamamının Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "2 Milyar 103 Milyon TL borç 6552 sayılı kanundan sonra yapılandırılarak 1 Milyar 313 Milyon TL oldu. Bu borcundan da 246 Milyon 986 Bin TL ve 10 Milyon 782 Bin Euroluk (75 Milyon 042 TL) kısmını ödedi. Toplam da Türk lirası olarak 322 Milyon 028 Bin TL borç ödendi. Büyükşehir Belediyesi'nin kalan borcu da 871 milyon 9 bin 310 TL ve 14 Milyon 764 Bin Euro (102 Milyon 757 Bin TL) yani Türk lirası olarak toplam 973 Milyon 766 Bin TL borcu kaldı. Euro 6,96 kuru baz alındı" açıklamasını yaptı.

Kurulduğu andan itibaren ilçe belediyelerinden devrolan borçlar ile Türkiye'nin en borçlu 4. Belediyesi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin aynı zamanda farklı kriterlerle belirlenen yatırım bütçeleri gerçekleştirme oranı listesinde de 30 Büyükşehir arasında dördüncü olduğunu hatırlatan Başkan Gürün, "Yatırımları, düzenli gelir-gider tablosu ve sağlam ekonomik yapısı ile ilçe belediyelerinden devrolan borçları zamanında ödeyen ve Muğla'ya en fazla yatırım yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Dünya Bankası'ndan kredi alabilen sayılı belediyelerden biri. Muğla Büyükşehir Belediyesi dünya bankasından sağladığı 83 Milyon Euro krediyi Bodrum, Marmaris, Fethiye ilçelerinin alt yapısında kullanacak. Muğla'nın 13 ilçesine eşit hizmet götüren, önem ve aciliyet sırasına göre yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla genelinde 153 Milyon TL'lik yatırımları da devam ediyor" ifadelerine yer verdi.