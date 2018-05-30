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30 Mayıs 2018 15:51

Büyükşehir’den TOKİ hastane arasına alternatif yol

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşımın farklı yollardan sağlanması ve trafik sorununun azaltılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Dirgeme yolu, TOKİ konutları tarafına alternatif yol yapıyor.

Büyükşehir’den TOKİ hastane arasına alternatif yol

30 Mayıs 2018 15:51


Aydın-Yatağan istikametinden gelenler için Menteşe ilçesi Dirgeme kavşağı yönünden yapılan yaklaşık 4 kilometrelik yol yapım çalışması devam ediyor. Yaklaşık 4 km uzunluğunda, 15 metre genişliğinde, 65 metre menfez uzunluğu olan, sıcak asfalt ve otokorkulukları ile yaklaşık 10 Milyon TL’ye mal olacak yol çalışması hastaneye gidenler için alternatif yollardan biri olacak. Anayoldaki trafiği rahatlatarak hastaneye gidişleri kolaylaştıracak yol çalışması ile Aydın-Yatağan istikametinden ve yeni otogar tarafından gelen vatandaşlar için hastaneye gidiş mesafesi kısalacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yapılan yol ayrıca hastane karşısındaki yaşam alanı Genç Yapı Kooperatifi ile de bağlantıyı sağlayacak.




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