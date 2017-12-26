Osman Gürün birçok amatör spor kulübünün yararlanabileceği modern bir tesisi daha Muğla’ya kazandırdıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Milyon 550 Bin TL yatırımla yapımını gerçekleştirdiği Ula Bölge Stadı 60x100 ölçülerinde sentetik çim futbol sahası, 472 kişilik kapalı tribünü, 200 metrekarelik soyunma odaları binası, 4 soyunma odası, hakem odaları, aydınlatma ve çim kalitesi ile FİFA standartlarında bir tesis olma özellikleri gösteriyor. Ayrıca saha çevresinde 3 şeritli yürüyüş ve koşu yolu, basketbol, voleybol, mini hentbol ve futbol sahası, uzun atlama kum havuzu ve semt spor aletlerine sahip olan tesis her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde planlandı.

“Ülkemizi ve İlimizi Başarı ile Temsil Edecek Gençlerimizin Yetişmesi için Geleceğe Yatırım Yapıyoruz.”

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya, amatör kulüplere her alanda destek verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’dan ülkemizi ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı ile temsil edecek gençlerin yetişmesi için bu yatırımların devam edeceğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Sporda özellikle futbol dışındaki branşlarda da gençlerimizin yeteneklerini keşfetmesi, spor yapabilmeleri için bugüne kadar Muğla genelinde 15 Milyon TL yatırımla 17 yeni spor tesisini hizmete sunduk, 10 tesisimiz de yapım aşamasında. Futbol dışında, voleybol, basketbol, tenis, yüzme, atletizm, masa tenisi, güreş gibi farklı branşları yapabilecekleri tesisler ve amatör spor kulüplerimize nakdi ve malzeme yardımı ile Muğla’dan başarılı sporcuların çıkmasını, ülkemizi ve ilimizi uluslararası turnuvalarda başarı ile temsil etmesini umuyoruz. Ula’da yapımı tamamlanan tesisimiz de FİFA standartlarına uygun özellikleri ile bütün ilçelerimizden gelecek spor kulüplerine ve turnuvalara ev sahipliği yapabilecek. Sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısının yetişmesi için sporun ve sporcunun her zaman yanındayız” dedi.