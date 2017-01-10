Büyükşehir’in Kar ile mücadelesi

Muğla genelinde sabah saatlerinde etkisini arttıran ve bütün yollarda etkili olan kar yağışına 24 saat vardiyalı çalışan ve hazır bekletilen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Vatandaşların mağdur olmaması, ulaşımda sıkıntıların yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kardan kapanan yollara anında müdahale ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, erken saatlerde daire başkanları ile bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla’da 150 personel, 44 araçla karla mücadele ettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, araçlarında kar lastiği ve zincir olmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasını önemle rica etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla genelinde etkisini arttıran kar yağışı ile birçok ilçemizde yollar ulaşıma kapandı ve bazı ilçelerimizde okullar tatil edildi. İlimiz genelinde kar yağışını beklediğimiz için hazır bekletilen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz kısa sürede kardan etkilenen yollara müdahale ederek yolların büyük bölümünü ulaşıma açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, İtfaiye, MUSKİ, Destek Hizmetleri, Ulaşım, Çevre, Tarımsal, Zabıta ve Sağlık Sosyal Daire Başkanlıklarımızın ekipleri vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar ve rüzgardan devrilen ağaçlardan kapanan yollara da müdahale edilerek yollar ulaşıma açıldı. Araçlarında kar lastiği, zincir olmayan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Muğla genelinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam edecek” dedi.