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24 Kasım 2017 19:20

Bylock’çu avukat tutuklandı

Marmaris KOM Grup Amirliği tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İzmir Barosuna bağlı avukatlık yapan H.

Bylock’çu avukat tutuklandı

24 Kasım 2017 19:20

D. isimli şahıs tutuklandı.


FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 6 Kasım Pazartesi günü 3 örgüt üyesini kiraladığı araç ile kaçıran, firari şüpheli İzmir Barosuna bağlı avukatlık yapan H.D. isimli şahıs Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 23 Kasım Perşembe günü yakalandı.


Yapılan araştırmada ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılan H.D.’nin bu kapsamda Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alındı. H.D. daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




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