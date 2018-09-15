Çakallarla Dans 5 filminin ardından 6'ncısı da yolda

Filmin yönetmeni Murat Şeker, Çakallarla 6 filminin de geleceğini ve serinin devam edeceğini açıkladı. Şeker, kış ayında film çekmenin de formülünü bularak "Bir filmde iç içe 2 film çıkarırız birini yazın birini kışın vizyona koyarız" dedi.

Bu yıl Bodrum'da 8'incisi düzenlenen Türk Filmleri Haftasında, CineBodrum etkinliğine katılan “Çakallarla Dans 5” filminin yazarı ve yönetmeni Murat Şeker, başrol oyuncularından Murat Akkoyunlu ve film kadrosuna bu yıl katılan oyuncu Naz Çağla Irmak katıldı. 9 Kasım'da vizyona girecek olan “Çakallarla Dans 5” filmini sinema salonu sahiplerine tanıttı. Türkiye'de bir ilk olan bu etkinlikte tüm il ve ilçelerde gelen sinema salonu sahiplerine bu yıl vizyona girecek olan filmleri, yönetmenleri ve oyuncularıyla izleme imkanı buldu. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği ve Cinemarine Sinemaları'nın katkılarıyla düzenlediği gerçekleştirilen organizasyona katılan “Çakallarla Dans 5” filminin yönetmeni Murat Şeker ve başrol oyuncularından Murat Akkoyunlu filmin devamının da geleceğini açıkladı. İlk gösterimini yapan ekip sinema salonu sahiplerinden büyük beğeni aldı. Tüm illere filmin galası için çağrılan ekibin, ayakta alkışlandı. Filmin ilk gösterimini izleyen sinema salonu işletmecileri ise gülme krizine girdi. Filmi sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen sinema sahipleri serinin gelmesi için yönetmen Murat Şeker'e baskı yaptı. 6 aylık sezonun 12 ay olması için neler yapılabileceğini konuşan sinema salonu işletmecileri ve yönetmenler kışın dizler başladığı için film çekemediklerini ifade ettiler. Yaklaşık 1 saat süren sohbetin ardından filmin fragmanı tekrar izlendi.

Seri filmlerde 4'üncü sıraya oturdu

Tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan “Çakallarla Dans” filmlerinin yazarı ve yönetmeni Murat Şeker, filmin 9 Kasım'da vizyona gireceğini belirterek “Çakallarla Dans tarihe geçiyor. Seri Türk filmleri sıralamasından 4'üncü sıradayız. Hababam Sınıfı serisi, Turist Ömer ve Recep İvedik ve Çakallarla Dans filmi var şu anda. Şu anda ekip olarak üretmeye devam ediyoruz. Halkımız seviyor bu yüzden de yapmaya devam edeceğiz. Çakallarla Dans 6 olabilir” dedi.

Kışın film çekemediklerini söyleyen Şeker “Sinema salonları sahibi yazın da Türk filmleri çıksın diyorlar. Diziler dolayısıyla biz kışın film çekemiyoruz. Oyuncuların büyük bir bölümü kışın dizilerde olduğu için bizler yazın film çekmek zorunda kalıyoruz. 2 film iç içe çekeriz birini kışın birini yazın vizyona sokarız. Türkiye dünya sinemasında çok güzel bir yeri var. Türk filmleri kendi ülkesinde yenilmeyen bir konumda” ifadelerini kullandı.

Murat Akkoyunlu ise Çakallarla Dans 5'in konusundan bahsederek “Filmimiz 9 Kasım'da vizyona giriyor. Eski kadro kendisini koruyor. Yeni oyuncularımızda dahil oldu kadroya. Enteresan bir hikayemiz var. Karakterlerimizin bir tanesi, Şevket Çoruk'un oynadığı Gökhan karakterinin eskiden bir çocuğu olduğu ortaya çıkıyor. Kız çocuğu biraz büyümüş ve onların hikayesini izlerken diğer taraftan da başka hikayelerimiz devam ediyor” dedi.