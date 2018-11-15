Çaldığı paralarla eğlenirken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranın kasasındaki paraları çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kişi, polis ekiplerince bir eğlence mekanında yakalandı.

Olay, önceki gün saat 23:00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerine gelen çalışanlar, kasanın açık olmadığını fark etti. İş yeri güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, restorandaki hırsızlık olayını fark edince polise başvurdu. İş yerinde inceleme yapan Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri, iş yerinin kasasındaki paraları alarak kaçtığı görülen kişinin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan İhsan K. olduğu belirlendi.

Asayiş Büro ekipleri İhsan K'yı, paspatur çarşındaki bir eğlence merkezinde eğlenirken yakaladı. Ekipler tarafında gözaltına alınan İhsan K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İhsan K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi ceza evine gönderildi.