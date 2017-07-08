Çalışma yapan vinç cayır cayır yandı

Yanan vinçten çıkan alevler çalışma yapılan araziye de sıçradı.

Milas - Bodrum karayolu Maya Kavşağı’nda yer alan bir arazide tabela çalışması yapan F.A.’ya ait 55 K 3511 plakalı vinç çalışma yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın yanmaya başladığını farkeden vinç operatörü çalışmayı durdurarak araçtan uzaklaşıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, vinçten çıkan alevler çalışma yapılan araziye de sıçradı.

Meydana gelen olayın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir arazöz sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araca ve araziye sıçrayan yangına müdahalede bulunarak yangını kontrol altına alıp, bölgede ve araçta soğutma çalışması yaptı. Ekipler, vinçten kaynaklanan yangının sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.