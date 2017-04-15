Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 18:01

Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yapınca tutuklandılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çalıştıkları iş yerine geceleyin gelerek hırsızlık yaptığı iddiası nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildiler.

Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yapınca tutuklandılar

15 Nisan 2017 18:01


Hırsızlık olayı Fethiye’nin Çiftlik Mahallesinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre önceki gün gece saat 01.00 sıralarında Kaydem Plastik isimli iş yerine giren iki şahıs para ve elektronik cihazları çalıp kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen görevliler hırsızlık olayını fark edince durumu Jandarmaya bildirdi.


Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş ekipleri iş yerinde parmak izi ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma ekipleri bu inceleme ve araştırma sırasında aynı iş yerinde görevli iki işçinin hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. İşçiler O.M.Ö (23) VE M.G.(27) göz altına aldı. Yapılan soruşturma sırasında bu iki işçinin gece 01.00 sıralarında çalıştıkları Kaydem Plastik isimli iş yerine girerek 800 TL. para, 1 av tüfeği, 2 laptop, 2 adet tablet ve fotoğraf makinasını çaldığını belirledi. Hazırlanan suç dosyasıyla adliyeye sevk edilen O.M.Ö ile M.G tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:42
  • Güneş :06:23
  • Öğle :13:17
  • İkindi :16:59
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:20
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!