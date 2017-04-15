Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yapınca tutuklandılar

Hırsızlık olayı Fethiye’nin Çiftlik Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre önceki gün gece saat 01.00 sıralarında Kaydem Plastik isimli iş yerine giren iki şahıs para ve elektronik cihazları çalıp kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen görevliler hırsızlık olayını fark edince durumu Jandarmaya bildirdi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş ekipleri iş yerinde parmak izi ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma ekipleri bu inceleme ve araştırma sırasında aynı iş yerinde görevli iki işçinin hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. İşçiler O.M.Ö (23) VE M.G.(27) göz altına aldı. Yapılan soruşturma sırasında bu iki işçinin gece 01.00 sıralarında çalıştıkları Kaydem Plastik isimli iş yerine girerek 800 TL. para, 1 av tüfeği, 2 laptop, 2 adet tablet ve fotoğraf makinasını çaldığını belirledi. Hazırlanan suç dosyasıyla adliyeye sevk edilen O.M.Ö ile M.G tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.