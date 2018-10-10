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Çambel ve Çakırhan Akyaka'da anılıyor

Ağahan Mimarlık Ödülü sahibi alaylı mimar Nail Çakırhan ve eşi arkeolog Halet Çambel 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi’nde anılacak.

Ağahan Mimarlık Ödülü sahibi alaylı mimar Nail Çakırhan ve eşi arkeolog Halet Çambel 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde anılacak. Anma günü kapsamında şiirleri türkülere dönüştüren, Muğlalı sanatçı Hüsnü Özbilgi konser verecek. Akyaka Kültür ve Sanat Derneği, Muğla Sanatseverler Derneği, Yücelen Otel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak yapılan anma etkinliği 13 Ekim günü saat 13:30' da Akyaka Mezarlığında yapılacak kabir ziyareti ile başlayacak. Etkinlik programı, Akyakalı ve Muğlalı sanatçıların gözünden Çakırhan Evleri resim sergisi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesince hazırlanan “Doğumunun 100. Yılında Geleneksel Mimarinin Şairi Nail V.Çakırhan” ve “Halet Çambel” fotoğraf sergisi ile devam edecek.


Hüsnü Özbilgi konser verecek


Halet Çambel-Nail Çakırhan anma günleri kapsamında Muğla'nın halk müziği ve folkloru üzerine araştırmalar gerçekleştiren, Aşık Veysel, Ruhi Su ve Ali İzzet gibi ozanlardan etkilenerek ulusal şairlerden seçtiği şiirlerden beste çalışmaları yapan Muğlalı sanatçı Hüsnü Özbilgi saat 16:00'da konser verecek.

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