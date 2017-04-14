Çamlık yeni meydanına kavuştu

Bodrum Belediyesi tarafından Çamlık’ta yaşayan vatandaşların talepleriyle yapımına başlanılan meydan projesi tamamlandı. Çamlık Muhtarlığı ve Regnum Golf Country’nin de destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında ayrıca Atatürk heykeli ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü Milletin Efendisidir” sözünün de yazılı olduğu kaide meydanın ortasına konuldu. Meydan, tören ve marşlar eşliğinde açıldı.

Törene Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u temsilen eşi Hülya Kocadon, Çamlık Mahalle Muhtarı Mehmet Kahraman, Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü 5. Bölge Sorumlusu Zafer Yurt, Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri, Regnum Golf Country Bodrum yetkililerinden Tayfun Saybaşılı, Çamlık’ta yaşayan vatandaşlar ve siyasi parti Bodrum ilçe temsilcileri katıldı.

Köyümüze hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Çamlık Mahalle Muhtarı Mehmet Kahraman, “Bugün burada Atatürk heykelimizin ve köy meydanımızın açılışı için toplanmaktayız. Burası çok güzel bir köy meydanı oldu, köyümüze ve Bodrum köylerine yakışır bir meydan olduğunu düşünüyorum. Bu güzel çalışma için öncelikle bizi sadece bu projede değil her zaman yanımızda olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Böyle önem taşıyan günlerde bu açılışı yapmaktan son derece onurluyum, gururluyum ve mutluyum. Atatürk heykeli buraya gerçekten çok yakıştı. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer köylerimizde ve mahallerimizde de Atatürk heykellerinin yükselmesini diliyorum. Çünkü bizler bugün varsak onun sayesinde varız. Bugün meslek sahibiysek, meydanlardaysak, ülkeye yön verebilecek mesleklerde çalışabiliyorsak, hür ve özgür irademizle seçip seçilebiliyorsak ve vatanımız adına kararlar alıp uygulayabiliyorsak hep onun sayesinde.”

Konuşmaların ardından Çamlık Muhtarlığınca meydan projesini üstlendiği için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un teşekkür plaketi eşi Hülya Kocadon’a verildi. Ayrıca bölgedeki çalışmalardan sorumlu Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü 5. Bölge Sorumlusu Zafer Yurt’a ve çalışmalara destek olan Regnum Golf Country Bodrum yetkilisi Tayfun Saybaşılı’ya da birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Çamlık Meydanı, Atatürk heykeli ve kaidesi, protokol tarafından kırmızı kurdelenin kesilmesinin ardından Türk bayrağına sarılı heykelin alkışlar arasında sunumu ile halkın hizmetine açıldı.

Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü 5. Bölge Ekipleri tarafından yapımına bu nisan ayı itibarıyla başlanılan meydan projesi, 12 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. 1500 metrekare alan üzerinde yapılan çalışmada, meydanın etrafı taş duvarlarla örülerek aydınlatma lambaları takıldı. Zemin, renkli parke taşları ile döşenerek meydanın etrafına mevsimlik çiçekli bitkiler dikildi. Meydanın ortasına ise en son Atatürk heykeli ve kaidesi yerleştirildi. Granit taşlarla döşenen kaidenin yanlarına da krom bayrak ve flama direkleri dikildi. Düzenlenen törenin ardından ise Çamlık halkı yeni meydanına kavuştu.