Çankaya ailesi için yardım kampanyası

Okul çağında 3 çocukları bulunan Çankaya çiftine destek olmak amacıyla Kaymakamlık makamının onayı ile başlatılan kampanya 1 yıl sürecek.

Ummuhan Çankaya’ya 3 yıl önce kanser teşhisi kondu. Teşhisin konulmasının ardından geçimini tek maaşla sağlayan Üniversite ve lise çağında çocukları olan ailenin uzun ve zorlu tedavi süreci, birikimlerinin yanı sıra kendi aileleri ve sevdiklerinin destekleriyle sürdü. Son olarak Ankara’da tedavi masraflarını karşılayamayan aile hastaneden çıkmak durumunda kaldı.

2015 yılında başlayan tedavi sürecinde kredi çekerek 50 bin liranın üzerinde harcama yaptıklarını belirten Musa Çankaya; “3 yıldır ailelerimiz ve sevdiklerimizin destekleri ile tedavimiz devam ediyor. Tek maaşla aynı zamanda kredi ödeyerek, 3 çocuğumuzun masraflarını karşılamaya çalıştım. Artık tedavi masraflarını da çocuklarımın masraflarını da karşılayamaz hale geldik. Eşim Ankara’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Cebimdeki son kuruşa kadar vererek, param kalmayınca hastaneden çıkarmak zorunda kaldım. Hastaneden çıkacak durumda da değildi” diye konuştu.

Şuan eşinin tedavisinin Konya Selçuk Tıp Fakültesi’nde devam ettiğini aktaran Çankaya; “Tedavi süresince 3 kez ameliyat oldu. 20 kemoterapi aldı ve kök hücre nakli yapıldı. Kitle bütün vücudunu sarmış durumda tedavisi devam ediyor. Maddi imkansızlıklar nedeni ile tedavisinin sürdüğü yere de taşınamıyoruz. Tabi sadece tedavi masrafları yok. Refakatçi masrafları da var, bunun yanı sıra çocuklarımız okullarına devam ediyor, 1’i üniversite, 1’i lise çağında, kampanyanın 1 yıl olma nedeni bu yüzden. Kampanyayı başlatarak bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ummuhan Çankaya da tedavisi süresince kendisine ve ailesine destek olan sevdikleri ile kampanyaya destek olanlara teşekkür ettiğini ifade etti. Çankaya ailesi için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyenler için hesap numarası şöyle;

Banka-Şube: T.C. Ziraat Bankası Ortaca Şubesi

Hesap No: 0741 - 44573851 - 5021

İBAN: TR59 0001 0007 4144 5738 5150 21