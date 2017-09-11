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11 Eylül 2017 16:58

Caretta caretta bu sefer Japonlara saldırdı

Üniversiteler arası bir çalıştaya katılmak üzere Bodrum’a gelen Japon heyet, araştırma gezisi için gittikleri Orak Adası’nda caretta carettanın saldırısına uğradı.

Caretta caretta bu sefer Japonlara saldırdı

11 Eylül 2017 16:58


5 gün boyunca Bodrum’da bulunan öğretim üyeleri ve öğretmenler, Bodrum Orak Adası’na da bir araştırma gezisi gerçekleştirdi. Araştırma sırasında Prof. Dr. Yasuko Takayama ve Iwata Airi isimli öğrenci denizdeyken bir caretta carettanın saldırısına uğradı. Saldırı anlarını gülerek anlatan Prof.Dr. Yasuko Takayama şu ifadelere yer verdi: “Iwata Airi denizde yüzüyordu. Birden caretta caretta onu sırtından ve bacağında ısırdı. O ne olduğunu göremedi ve bana ’beni biri ısırdı’ dedi. Ben de onun yanına yüzdüm ve caretta caretta bu sefer beni kolumdan öptü. Ben daha sonra onu ittim.”


Kaplumbağanın sırtından ve bacağından ısırdığı Iwata Airi adlı öğrenci ise “Öğretmenim benim hayatımı kurtardı” diye konuştu.




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