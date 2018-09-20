Caretta Carettalar için 15 kilometre kulaç attı

Muğla'da, turizmci ve amatör triatlon sporcusu Metin Çelik, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları, Dalyan Kanalı ve kıyıların korunmasına dikkat çekmek amacıyla açık denizde 15 kilometre kulaç attı.

Aşı koyundan, 15 kilometre karaya çıkmadan kulaç atarak, Caretta Carettaları ile ünlü İztuzu Sahiline ulaşan Çelik, 5 saat 10 dakika denizde kaldı. Geçen yıl koyların korunmasına dikkat çekmek için yüzen Çelik, 6 saat 10 dakikada İztuzu'na ulaşmıştı. Bu yıl aynı mesafeyi 1 saat erken kat eden sporcu, kendi rekorunu kırdı.

Çelik'i, İztuzu Sahilinde sudan çıkışta, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı ve vatandaşlar karşıladı. Belediye Başkanı Karaçelik ve DALKO Başkanı Yalılı, açık denizde 15 kilometre kulaç atarak çevre duyarlılığına dikkat çeken sporcuya, Dalyan'ın simgesi Caretta Caretta figürlü plaket takdim etti.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Caretta Carettalar'ın korunması ve kıyıların temiz tutulmasına dikkat çekmek için açık denizde kulaç atan Metin Çelik'i tebrik ettiğini ifade etti. Başkan Karaçelik, çevre duyarlılığını ön plana çıkaran bu tarz faaliyetlerin ilerleyen yıllarda daha çok katılımla yapılmasını ümit ettiğini dile getirdi.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, Çelik'in açık denizde bir cesaret ve fedakarlık örneği gösterdiğini vurguladı. Yalılı; “Caretta Carettalar ve Dalyan deltasının korunmasına dikkat çekmek için Metin beyin yaptığı etkinliği takdirle karşılıyor ve kendisini kutluyorum. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliği başarıyla devam ettirmesini diliyorum.” dedi.

Açık denizde bu yıl ikinci kez 15 kilometre yüzerek İztuzu'na ulaşan amatör triatlon sporcusu Metin Çelik ise gelecek yıl daha çok sporcunun katılımıyla etkinliği gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Koşu, yüzme ve bisiklet sporları için bölgenin çok uygun olduğunun altını çizen Çelik, şunları söyledi; “Çevreci ve sporcu olarak bu deltanın, bölgenin sürdürülebilir turizm için korunmasını ve geliştirilmesini temenni ediyorum. Çevreye duyarlı olan sporcuların bölgeye gelmesini ve bu tarz aktiviteleri beraber yapabilmeyi ümit ediyorum.”