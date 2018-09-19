Çarpıp kaçtı, sokağı birbirine kattı

-Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kazaya karışan araçlardan bir tanesi park halinde bulunan okul servisinin üzerine devrildi. Diğer araç ise 4 aracın zarar gördüğü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kazada bir kişi yaralandı.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Bahar Sokakta gerçekleşti. 48 J 1866 plakalı aracıyla seyir halinde olan Deniz Arıoğlu, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 48 J 1866 plakalı araç okul servisinin üzerine devrildi. 4 aracın maddi hasar gördüğü kaza sonrası, kazaya karışan diğer araç olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan Deniz Arıoğlu, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralı şoför Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan araç ve şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.