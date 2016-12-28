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28 Aralık 2016 15:26

Çatıdan düşen işçilerden birisi öldü

Çatıdan düşen işçilerden birisi öldü

28 Aralık 2016 15:26

Muğla’nın Menteşe ilçesinde boş binanın çatısında çalışma yapan iki işçiden birisi yaşamını yitirirken, birisi de ağır yaralandı.
Olay, Menteşe İlçesi Sanayi Sitesi içinde bulunan ve yıkılması planlanan bir deponun çatı katında çalışma yapılırken çatının çökmesi nedeni ile meydana geldi. Çalışmalar kapsamında işçilerden Ayhan Ay ve Yücel Bütün, bazı malzemelerin alınması amacıyla çatıya çıktı. Bir süre çatıda çalışan ikilinin üzerinde durdukları eternetin çökmesi sonucu iki işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede işçilerden Ayhan Ay’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Durumu ağır olan Yücel Bütün ise ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Yücel Bütün’ün kaburgalarında kırıklar olduğu ve başından yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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