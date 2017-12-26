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26 Aralık 2017 13:59

Çay bardağında uyuşturucu satarken yakalandı

Bodrum’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çay bardağında uyuşturucu satarken yakalandı

26 Aralık 2017 13:59


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, metamfetamin (kristal) sattığı bilgisini aldıkları A.T. hakkında çalışma yaptı. Ekiplerce fiziki takibe alınan şahıs, Gümbet Mahallesi’nde araç içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şahsın üstünde ve aracında yapılan aramalarda çay bardağı içine zulalanmış bir miktar metamfetamin (kristal) ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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