Çay parasıyla Üniversitede üç çocuk okutuyorlar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir işyerinin birinci katında 5 metrekarelik çay ocağı bulunan Songül Koç ve kendisine yardımcı olan eşi Rıza Koç, çocuklarının eğitimi için günün 13 saatini ayakta geçiriyor. Müşterilerine gün boyu çay-kahve servisi yapan Koç ailesinin verdiği hizmetlerden esnaflar da memnun.

Kendilerine ait ev ve işyerlerinin olmadığını belirten baba Rıza Koç, “Hem ev kirası, hem de işyeri kirası öderken çocuklarımızın da eğitimleri için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızdan birisi üniversiteden mezun oldu, ikisi hala okuyor. Bugüne kadar Üniversitede okuyan çocuklarımız için ne devlet yurdu çıktı, ne de burs. Çay parası ile bütçemiz elverdiği sürece çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmeleri için çalışacağız” dedi.