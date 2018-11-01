İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çay parasıyla Üniversitede üç çocuk okutuyorlar

Muğlalı Koç ailesi 5 metrekarelik çay ocağındaki kazançları ile ikisi hala okuyan, birisi mezun olan üç çocuklarını çay parası ile okutuyor.


Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir işyerinin birinci katında 5 metrekarelik çay ocağı bulunan Songül Koç ve kendisine yardımcı olan eşi Rıza Koç, çocuklarının eğitimi için günün 13 saatini ayakta geçiriyor. Müşterilerine gün boyu çay-kahve servisi yapan Koç ailesinin verdiği hizmetlerden esnaflar da memnun.


Kendilerine ait ev ve işyerlerinin olmadığını belirten baba Rıza Koç, “Hem ev kirası, hem de işyeri kirası öderken çocuklarımızın da eğitimleri için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızdan birisi üniversiteden mezun oldu, ikisi hala okuyor. Bugüne kadar Üniversitede okuyan çocuklarımız için ne devlet yurdu çıktı, ne de burs. Çay parası ile bütçemiz elverdiği sürece çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmeleri için çalışacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.