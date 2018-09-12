Cedit'de davullu zurnalı şenlik

Şenliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şenliklerin her yaştan vatandaşı bir araya getiren kültürel değerlerin paylaşıldığı önemli etkinlikler olduğunu belirterek, “Bölgenin tanıtımına katkı koyan kültür şenliği, festival ve etkinlikler düzenlemeye ve bu etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yeniköy Süleyman Öztürk Park alanında düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, şenlikte Cedit Köyü Kültür Ve Dayanışma Derneği tarafından halka keşkek ve ayran ikram edildi. İkramların ardından konuşan Cedit Köyü Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilgen, Dernek olarak temel amaçlarının mahalle sakinlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden daha iyi imkânlara kavuşturulması olduğunu belirterek, “Şenliğimiz ile insanlarımız arasında dayanışmanın sağlanmasını arttırmayı ve kamuoyunun gözünü bu yöne çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başkan Gümüş ise, “Kurulduğumuz günden itibaren mahalleye dönüşen köylerimize yönelik projeler ürettik. Amacımız köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizin merkez ilçemiz ile aynı imkân ve şartlara sahip olmasıdır. Şenliğimiz her yaş grubundan insanımızı bir araya getirmesinin yanı sıra gençlerimizin ve üniversite öğrencisi kardeşlerimizin bölgemizin örf adetlerini kültürlerini tanımasını da sağlıyor” dedi. Konuşmaların arından Cedit Şenliği, halk oyunları gösterileri, zurna resitali ve konserler ile gece boyunca devam etti.