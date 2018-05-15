Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 19:20

Çelik Bilek Altay Muğla’ya ilk altın madalyayı kazandırdı

Muğla Datça doğumlu 21 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Altay Badal, Kütahya’da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Bilek Güreşi Şampiyonasında karşılaştığı 16 rakibini de yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Çelik Bilek Altay Muğla’ya ilk altın madalyayı kazandırdı

15 Mayıs 2018 19:20


Çelik bilek Altay Badal, “Kütahya’daki Şampiyonada bölgemizi temsil ederek yarıştım, şampiyon oldum ve branşta ilk altın madalyayı Muğlamıza kazandırdım. Çok Mutluyum çok gururluyum. Sporda bölgesel ve uluslar arası başarılar için disiplinli ve çok çalışmanın yanısıra sponsor desteğide çok önemlidir. Sponsor desteği olursa sporcu psikolojik olarak kendini daha rahat ve daha güçlü hisseder. Bunun akabinde de başarı kaçınılmaz olur. Ben bu süreçte yanımda olan başta ailem, hocalarım ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Amacım daha çok çalışarak bundan sonraki şampiyona ve turnuvalarda çelik bilek lakabımı korumak ve bölgemizi en iyi şekilde temsil ederek Muğla’ya madalyalarla dönmektir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç