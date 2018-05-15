Çelik Bilek Altay Muğla’ya ilk altın madalyayı kazandırdı

Çelik bilek Altay Badal, “Kütahya’daki Şampiyonada bölgemizi temsil ederek yarıştım, şampiyon oldum ve branşta ilk altın madalyayı Muğlamıza kazandırdım. Çok Mutluyum çok gururluyum. Sporda bölgesel ve uluslar arası başarılar için disiplinli ve çok çalışmanın yanısıra sponsor desteğide çok önemlidir. Sponsor desteği olursa sporcu psikolojik olarak kendini daha rahat ve daha güçlü hisseder. Bunun akabinde de başarı kaçınılmaz olur. Ben bu süreçte yanımda olan başta ailem, hocalarım ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Amacım daha çok çalışarak bundan sonraki şampiyona ve turnuvalarda çelik bilek lakabımı korumak ve bölgemizi en iyi şekilde temsil ederek Muğla’ya madalyalarla dönmektir” diye konuştu.