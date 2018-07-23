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23 Temmuz 2018 20:29

Cenaze nakil aracının çarptığı yaşlı adam öldü

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, cenazeyi teslim etmek için mezarlığa giden cenaze aracının, mezarlıktan çıkışı sırasında çarptığı 92 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Cenaze nakil aracının çarptığı yaşlı adam öldü

23 Temmuz 2018 20:29


Yatağan ilçesine bağlı Kafaca Kaplancık Mahallesi’ndeki mezarlığa cenaze teslim etmek için giden İsmail Kılıç yönetimindeki Yatağan Belediyesi Cenaze Nakil Aracı, cenazeyi teslim ettikten sonra mezarlık çıkışında Kamil Uyar’a (92) çarptı.


Kazanın ardından olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı yaşlı adamı Yatağan Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Uyar, sağlık ekibinin buradaki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan cenaze aracının sürücüsü Kılıç ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşlı adamın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


Öte yandan, olayın ardından Yatağan Devlet Hastanesi’ne gelen Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, olay hakkında bilgi aldı.




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