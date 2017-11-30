Cep telefonu bomba gibi patladı

Öğle saatlerinde Konacık Mahallesindeki bir işletmede, masa üzerinde bulunan bir cep telefonu henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. İşletmede bulunan müşteri ve çalışanların panikle kendilerini dışarıya attığı patlama sonrası işletme içinde yoğun siyah duman oluştu ve telefon parçaları etrafa saçıldı. Bir süre sonra patlamanın bir cep telefonun pil bölümünden kaynaklandığı görüldü. İşletme yetkilileri, o sırada cep telefonu ile herhangi bir işlem yapılmadığını, şans eseri yakınında da kimsenin olmadığını ifade etti.

Yaşanan bu olay cep telefonu kullanımında ne kadar dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.