Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 16:48

Cep telefonu hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bodrum’da bir telefon bayiinde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonu hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

30 Temmuz 2018 16:48

Suriyeli oldukları iddia edilen kadınların rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.


Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir cep telefonu bayiinde önceki gün yaşanan olay pes dedirtti. Kendilerini Suriyeli olarak tanıtan iki kadın kulaklık alma bahanesiyle iş yerine girdi. Kadınlardan genç olanı beğendiği kulaklık için 200 TL para verirken, orta yaşlı olan diğer kadın ise sürekli dükkan içinde gezinmeye başladı. Kulaklık parasının üstünü veren kasiyeri sürekli lafa tutan genç kadın elindeki diğer paralarla kasiyerin dikkatini dağıttı. İddiaya göre, kasiyerin verdiği paranın eksik olduğunu öne sürerek tekrar para üstü alan dolandırıcı kadının aynı zamanda beraber geldiği diğer kadını da kolladığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Müşterilerde bir tuhaflık olduğunu anlayan kasiyer sürekli kasa ile ilgilendiği sırada orta yaşlı kadın masa üzerinde şarja takılı olan cep telefonunu çaldı. Müşteri kılığındaki şüpheliler iş yerinden ayrıldıktan sonra bir taraftan 400 lira dolandırılan diğer taraftan cep telefonunun çalındığını fark eden kasiyer, durumu hemen işletme yetkililerine bildirdi.


Yaşananları güvenlik kamera görüntülerinden tespit eden işletme yetkilileri konuyu polise bildirirken, diğer cep telefonu dükkanlarına bilgiyi yayarak dikkatli olmaları konusunda uyardılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç