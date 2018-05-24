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24 Mayıs 2018 11:23

Cevizci Scientix büyükelçisi seçildi

Brüksel merkezli 30 ülkenin Milli Eğitim Bakanlığından oluşan Avrupa Okul Ağı tarafından Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Bekir Cevizci Scientix Bilim Büyükelçisi olarak seçildi.

Cevizci Scientix büyükelçisi seçildi

24 Mayıs 2018 11:23


İki ay süren eğitim ve sınavların ardından böyle bir görev almanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Muğla Bilsem Müdürü Bekir Cevizci, “Ülkemizde özellikle de Muğla’mızda STEM eğitimini yaygınlaştırmak, proje kapsamında Avrupa Birliği ülkeleri tarafından üretilen materyalleri ve yöntemleri öğretmenlerimize ve öğrencilerimize aktarmak istiyorum. Tamamen gönüllü olarak yapacağım bir çalışma. Eğitim sistemimiz imkanlar açısından iyi bir durumda. İçerik olarak da yeni öğretim yöntemlerine adapte olup, bu alanda üretime başladığımız takdirde eğitimde Türkiye Çağı’nı başlatabiliriz” dedi.


SCİENTİX NEDİR?


Scientix, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi veren öğretmenleri, eğitim araştırmacılarını, eğitim politikalarını belirleyicileri ve akademisyenleri Avrupa çapında işbirliğine teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında kurulmuştur. Brüksel merkezli 30 ülkenin eğitim bakanlığından oluşan Avrupa Okul Ağı(Schoolnet) tarafından koordine edilmektedir. Scientix Projesi Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da desteklenmekte ve bu alanda birçok eğitim düzenlenmektedir.




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