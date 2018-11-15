Çevre gönüllüsü aileden Marmaris'e övgü

Bursa'da yaşayan çevre gönüllüsü Başarır ailesinin son durağı Marmaris oldu. İlçenin temizliğine hayran kalan aile çalışmalarından dolayı, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner ve Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Eşi ve çocuğu ile birlikte Marmaris'te gördüğü manzaradan övgü dolu sözlerle bahseden Baba Fırat Başarır; ‘'Çevre mühendisiyim ve çevre gönüllüsüyüm. ‘'Doğa varsa hayat var'' adlı bir facebook sayfamız var. Geleceğin bize çocuklardan miras olduğunu düşünüyoruz. Bunun için gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde çevre etkinlikleri yapıyoruz. Daha önce Şirince, Seferihisar, Kütahya Domaniç, Mudanya, İstanbul gibi farklı farklı yerlerde etkinlikler yaptık. Aydın – Muğla karayolu arasındaki atıkları gördükten sonra, Marmaris'i görünce şaşırdık. Belli ki Belediye olarak çok hassassınız. Parklar, sahiller, çocuk alanları çok güzel düşünülmüş ve tasarlanmış. Bunun için sayfamız, arkadaşlarımız adına çevreye verdiğiniz değer için teşekkür ederiz.‘' dedi.

Sadece Belediyelerden değil herkesten duyarlılık bekleyen Başarır, sözlerini söyle sürdürdü; "İnsanlardan duyarlı olmalarını istiyoruz, çocukların bize mirası olan bu deniz, doğa ve güzelliklerin kalıcı olmasını istiyoruz. Evinde hiç kimse yere çöp atmıyorken, sahilde yürürken gönül rahatlığı ile yere atıyor. Bu da insanın zoruna gidiyor. Uyardığımız zaman, her kesimden tepki alıyoruz. Çöpleri toplamak belediyenin bir göreviymiş gibi görülüyor. Biz doğa varsa hayat var çekirdek ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlardan da elinden geldiğince hassas olmasını istiyoruz.''