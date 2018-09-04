Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden duyuru:

maddesi ile çözüme kavuşturulan Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları devam etmekte olup, tamamlanması sonucunda satışlara başlanılacaktır. Söz konusu kanun kapsamında tarım arazileri satışında süreleri kaçıran hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla; süresi içinde başvurmayanların başvuru süresi7 Eylül 2018 tarihine kadar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır."