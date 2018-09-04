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04 Eylül 2018 14:42

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden duyuru:

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6292 sayılı Kanunun 12.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden duyuru:

04 Eylül 2018 14:42

maddesi ile çözüme kavuşturulan Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları devam etmekte olup, tamamlanması sonucunda satışlara başlanılacaktır. Söz konusu kanun kapsamında tarım arazileri satışında süreleri kaçıran hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla; süresi içinde başvurmayanların başvuru süresi7 Eylül 2018 tarihine kadar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır."




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