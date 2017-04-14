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14 Nisan 2017 17:13

Cezaevi firarisi hırsızlıktan yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde cezaevinden firar ettiği ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Cezaevi firarisi hırsızlıktan yakalandı

14 Nisan 2017 17:13


Edinilen bilgiye göre, çeşitli tarihlerde Fethiye’de 8 evden yapılan hırsızlıklarla ilgili Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerde inceleme yapan ekipler pencere parmaklıklarında Sezer K.’ya ait parmak izlerini tespit etti. Her gün farklı evlerde kaldığı belirlenen K., polis ekiplerince takibe alındı. Sezer K., bir alışveriş merkezine polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının son kaldığı evde yapılan aramada, çalıntı oldukları tespit edilen fotoğraf makinesi, 2 altın yüzük ve kolye, cep telefonu, 850 lira ile kendisine ait olmayan kimlikler ele geçirildi.


Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer K, "hırsızlık” suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan, cezaevi firarisi olduğu ve 3 ayrı suçtan aranması olduğu kaydedildi.




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