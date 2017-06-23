Cezaevi firarisi Marmaris’te yakalandı

D. polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre,Y.D isimli şahış bir süre önce sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren yorumlar paylaştığı için polis tarafından gözaltına alındı. Serbest kalan Y.D, daha sonra başka bir suçtan cezaevine girdi. Kısa bir süre sonra cezaevinden firar eden zanlı, Marmaris’te yaşamaya başladı. Polis ,Y.D’nin ilçede yaşadığını öğrenip takibe aldı ve evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Y.D. poliste işlemleri ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.