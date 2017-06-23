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23 Haziran 2017 12:08

Cezaevi firarisi Marmaris’te yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir süre önce sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan ve başka bir suçtan cezaevinde yatarken firar eden 39 yaşındaki Y.

Cezaevi firarisi Marmaris’te yakalandı

23 Haziran 2017 12:08

D. polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre,Y.D isimli şahış bir süre önce sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren yorumlar paylaştığı için polis tarafından gözaltına alındı. Serbest kalan Y.D, daha sonra başka bir suçtan cezaevine girdi. Kısa bir süre sonra cezaevinden firar eden zanlı, Marmaris’te yaşamaya başladı. Polis ,Y.D’nin ilçede yaşadığını öğrenip takibe aldı ve evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Y.D. poliste işlemleri ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.




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