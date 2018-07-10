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10 Temmuz 2018 18:09

Cezaevi firarisi tarafından kaçırılan Esra bulundu

Bodrum’da çöp atmak için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 25 yaşındaki işitme engelli Esra Dağ, polis ekiplerince Eskişehir’de bulundu.

Cezaevi firarisi tarafından kaçırılan Esra bulundu

10 Temmuz 2018 18:09

Esra’yı kaçırdığı iddia edilen F.K. ise gözaltına alındı.


Gümüşlük Mahallesi’nde 6 Temmuz Cuma günü saat 12.00 civarında çöp atmaya giden 25 yaşındaki işitme engelli Esra Dağ, eve bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine telaşlanan ailesi, genç kadını her yerde aramaya başladı. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan aile, kızın fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayıp görenlerin kendilerine ulaşmalarını istedi. Aile, Esra’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı cezaevi firarisi F.K. tarafından kaçırıldığını ifade etmişti.


Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu Esra’nın F.K. tarafından Eskişehir’e götürüldüğü belirlendi. Bugün Esra Dağ ile F.K.’nın yaşadığı evi tespit eden polis ekipleri eve baskın yaptı. Yapılan baskında F.K. gözaltına alınırken Esra Dağ, emniyete götürüldü. Eskişehir emniyeti daha sonra Esra’nın bulunduğu bilgisini ailesi ile paylaştı.




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