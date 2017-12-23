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23 Aralık 2017 15:14

CHP Bodrum İlçe Gençlik Kolları yönetiminden Başkan Kocadon’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Gençlik Kolları Yeni Yönetim Kurulu, Alkım Denizaslanı başkanlığında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.

CHP Bodrum İlçe Gençlik Kolları yönetiminden Başkan Kocadon’a ziyaret

23 Aralık 2017 15:14


Ziyarete CHP Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı ile CHP Bodrum İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Okan Altıok, Hasan Bulucu, Kezban Ceylan, Gözde Dağdelen, Hüseyin Fikirli, Kaan Mandalinci, Ayşenaz Gültekin Öncel, Gürkan Özgül, Uğur Özten, Kanat Özsert, Ercan Pehlivan, Özge Şahin, Gizem Yanık ve Salih Yeğin katıldı.


Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni dönemde yapmayı planladıkları projeler hakkında Başkan Mehmet Kocadon ile fikir alışverişinde bulundu. Başkan Kocadon, nazik ziyaretleri için parti gençlik kolları üyelerine teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Gençlerin de siyasete katılmasının yeni fikirler üretmek açısından önem taşıdığına işaret eden Başkan Kocadon, “Sizleri kutluyorum. Bu genç yaşınızda ülkenize hizmet etmek uğruna yola çıkan sizlerin gibi gençleri görmek beni mutlu ediyor.” dedi.




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