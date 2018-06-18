CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’dan 2. tur hesabı

Tezcan partililere seslenerek, “Önümüzdeki 21 günü nasıl geçireceğiz bu önemli. İşi sıkı tutmamız gerekiyor. Öncelikle 6 günü iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde 15 gün ne yapmalıyız bunu düşünmeliyiz. Sandıkları iyi korumalıyız. Örgütün çizdiği rota dahilinde hepimiz bir nefer gibi çalışmalıyız” dedi.

Konuşmasının devamında seçime çok iyi hazırlandıklarını belirten Tezcan, “Seçim sürecinde diğer partiye 15 milletvekilini gönderdik şaşırttık ve kontrolü elimize aldık. Millet ittifakı ile ikinci bir darbe vurduk. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması üçüncü afallamayı gerçekleştirdi. Hiç anlayamadıkları bir şey oldu. Türkiye’de gündemi biz belirlemeye başladık. Bu şekilde moral üstünlüğünü kazandık. Bu moral üstünlüğünü yükselterek devam edeceğiz” diye konuştu.

Tezcan 230 sayfalık seçim bildirgesini hangi kriterleri göz önüne alarak hazırladıklarını partililere anlatarak konuşmasını sonlandırdı.