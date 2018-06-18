Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 19:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’dan 2. tur hesabı

Milas ve Yatağan ziyaretlerinin ardından Menteşe’de bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde partililerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 24 Haziran’a sayılı günler kaldığını, seçimin ikinci tura kalması durumunda toplam 21 günlük bir çalışma süresi olduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’dan 2. tur hesabı

18 Haziran 2018 19:41

Tezcan partililere seslenerek, “Önümüzdeki 21 günü nasıl geçireceğiz bu önemli. İşi sıkı tutmamız gerekiyor. Öncelikle 6 günü iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde 15 gün ne yapmalıyız bunu düşünmeliyiz. Sandıkları iyi korumalıyız. Örgütün çizdiği rota dahilinde hepimiz bir nefer gibi çalışmalıyız” dedi.


Konuşmasının devamında seçime çok iyi hazırlandıklarını belirten Tezcan, “Seçim sürecinde diğer partiye 15 milletvekilini gönderdik şaşırttık ve kontrolü elimize aldık. Millet ittifakı ile ikinci bir darbe vurduk. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması üçüncü afallamayı gerçekleştirdi. Hiç anlayamadıkları bir şey oldu. Türkiye’de gündemi biz belirlemeye başladık. Bu şekilde moral üstünlüğünü kazandık. Bu moral üstünlüğünü yükselterek devam edeceğiz” diye konuştu.


Tezcan 230 sayfalık seçim bildirgesini hangi kriterleri göz önüne alarak hazırladıklarını partililere anlatarak konuşmasını sonlandırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç