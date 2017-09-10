CHP Marmaris teşkilatı 94. Kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı

Kuruluş Yıl dönümü Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen kokteyl ile kutlandı.

CHP’nin 94. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde kokteyl düzenlendi. CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü partisinin kuruluşunu ve İzmir’in kurtuluş yıldönümünü kutladı. “CHP İktidar yolunda kadınlar çoğalıyor” projesi kapsamında partiye yeni üye olan kadınlara Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar tarafından rozet takıldı. CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, kadınları CHP’ye üye olmaya davet etti.

Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın yeğeni ve geçmiş yıllarda Armutalan Belediye Başkanlığı yapan Muhammet Ünlü’nün oğlu olması nedeniyle hakkında yapılan bazı söylentilere de tepki gösterdi. Ünlü, “Görev yapanları akrabalıklara göre değil, yaptıkları çalışmalara göre değerlendirmek gerekir, akıl, vicdan, insaf bunu gerektirir” dedi.

Ünlü, Başkan Acar ve Muhammet Ünlü’nün Marmaris’te CHP için yaptığı önemli çalışmalara dikkat çekti. Acar Ünlü, 9 Eylül tarihinde doğan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve ilçe yönetim kurulu üyesi Ali Özge Kol’un da doğum gününü kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da törende bir konuşma yaptı. Acar, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ünlü’nün yaptığı açıklamalara işaret etti. Acar “Acar Ünlü, güzel mesajlar verdi. Bu tip basit değerlendirmeler aydın insanlara ters düşüyor. Koltuğun tapusu benim değil. İsteyerek de gelmedim. Bize görev verildi. Eğer bu görevde daha başarılı ortam gerekliyse, konsensusla, el birliğiyle bizim de rızamız alınarak bu iş değerlendirilir. Ama farklı amaçla şurayı alalım, burayı da alalım denirse olmaz. Bunun geçmiş yıllarda Türkiye’de örnekleri çok yaşandı. Parti zarar gördü. Herkes aklını başına alsın” dedi.

Başkan Acar, göreve geldiği 2014 yılında CHP’nin üçüncü parti olduğunu hatırlattı, o günden bu yana partiyi iktidar yaptıklarını belirtti. Acar “Başarılı olmasaydık, Marmaris’i kaybederdik. Hedefimiz her zaman çıtayı yükseltmek. “ dedi.

Konuşmanın ardından pasta kesim töreni gerçekleşti.Partililer İzmir Marşı ile CHP’nin kuruluş yıldönümünü kutladı.