Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 12:59

CHP Marmaris teşkilatı 94. Kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı

CHP ’nin 94.

CHP Marmaris teşkilatı 94. Kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı

10 Eylül 2017 12:59

Kuruluş Yıl dönümü Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen kokteyl ile kutlandı.


CHP’nin 94. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde kokteyl düzenlendi. CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü partisinin kuruluşunu ve İzmir’in kurtuluş yıldönümünü kutladı. “CHP İktidar yolunda kadınlar çoğalıyor” projesi kapsamında partiye yeni üye olan kadınlara Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar tarafından rozet takıldı. CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, kadınları CHP’ye üye olmaya davet etti.


Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın yeğeni ve geçmiş yıllarda Armutalan Belediye Başkanlığı yapan Muhammet Ünlü’nün oğlu olması nedeniyle hakkında yapılan bazı söylentilere de tepki gösterdi. Ünlü, “Görev yapanları akrabalıklara göre değil, yaptıkları çalışmalara göre değerlendirmek gerekir, akıl, vicdan, insaf bunu gerektirir” dedi.


Ünlü, Başkan Acar ve Muhammet Ünlü’nün Marmaris’te CHP için yaptığı önemli çalışmalara dikkat çekti. Acar Ünlü, 9 Eylül tarihinde doğan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve ilçe yönetim kurulu üyesi Ali Özge Kol’un da doğum gününü kutladı.


Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da törende bir konuşma yaptı. Acar, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ünlü’nün yaptığı açıklamalara işaret etti. Acar “Acar Ünlü, güzel mesajlar verdi. Bu tip basit değerlendirmeler aydın insanlara ters düşüyor. Koltuğun tapusu benim değil. İsteyerek de gelmedim. Bize görev verildi. Eğer bu görevde daha başarılı ortam gerekliyse, konsensusla, el birliğiyle bizim de rızamız alınarak bu iş değerlendirilir. Ama farklı amaçla şurayı alalım, burayı da alalım denirse olmaz. Bunun geçmiş yıllarda Türkiye’de örnekleri çok yaşandı. Parti zarar gördü. Herkes aklını başına alsın” dedi.


Başkan Acar, göreve geldiği 2014 yılında CHP’nin üçüncü parti olduğunu hatırlattı, o günden bu yana partiyi iktidar yaptıklarını belirtti. Acar “Başarılı olmasaydık, Marmaris’i kaybederdik. Hedefimiz her zaman çıtayı yükseltmek. “ dedi.


Konuşmanın ardından pasta kesim töreni gerçekleşti.Partililer İzmir Marşı ile CHP’nin kuruluş yıldönümünü kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Açık
    33°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç