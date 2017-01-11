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11 Ocak 2017 17:17

CHP Marmaris yönetimi seferberlik ilan edecek

CHP Marmaris yönetimi seferberlik ilan edecek

11 Ocak 2017 17:17

CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçmesi durumunda CHP Marmaris İlçe Örgütü olarak seferberlik ilan edeceklerini söyledi.
CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, 10 Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği davette Marmaris’teki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Ünlü, Basının üzerinde büyük sorumluluk olduğunu kaydetti. Basına yönelik sansürcü yaklaşımlara işaret etti. Basın mensuplarının haber alma özgürlüğünü sağlamadaki rolüne değindi. Ünlü, Türkiye’nin tarihi bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi.Ünlü, mecliste görüşmelere başlanan anayasa değişikliğiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Gizli oylamalar sırasında yaşanan tartışmalara işaret etti.
Acar Ünlü, anayasa değişikliğinin rejim değişikliğini de beraberinde getirdiğine vurgu yaptı. Mecliste bütün görüşlerin temsil edilmesi gerektiğine işaret eden Ünlü, Anayasa değişikliğiyle bu durumun söz konusu olmadığını söyledi.Ünlü, düzenlemenin meclisten geçmesiyle birlikte Nisan ayında yapılacak referanduma işaret etti. Bu süreçle ilgili CHP Marmaris İlçe Örgütü olarak seferberlik ilan edeceklerini söyledi.



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