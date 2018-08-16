CHP Milas eski İlçe Başkanı Ali Mil son yolculuğuna uğurlandı

1983 - 1988 yılları arasında CHP Milas İlçe Başkanlığı yapan Ali Mil’in cenazesi Arastapark’taki CHP Milas İlçe binasının önüne getirildi. Burada düzenlenen veda törenine CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Suat Özcan ve Süleyman Girgin, eski vekiller Fevzi Topuz, Fahrettin Üstün, Akın Üstündağ, Milas Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Zeynep Çınar, Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, CHP Milas İlçe Başkanı Hüseyin Çöllüoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

CHP Milas İlçe Başkanı Hüseyin Çöllüoğlu ve CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan yaptıkları konuşmalarda Ali Mil’in fedakar ve inançlı bir partili olduğuna vurgu yaparak büyük üzüntü içinde olduklarını belirtip başsağlığı ve sabır dileklerini dile getirdiler.

Ali Mil, CHP ilçe binası önündeki törenin ardından Adilağa Camii’nde ikindi kılınan cenaze namazının ardından, Milas Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.