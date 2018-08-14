CHP Milas İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

CHP Muğla Milletvekillerinin de katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP Milas İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz, eski dönem Muğla Milletvekilli Fevzi Topuz, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milas İlçe Başkanı Hüseyin Çöllüoğlu, CHP’li belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, danışma kurulunun açılış konuşması İlçe Başkanı Hüseyin Çöllüoğlu tarafından yapıldı. Katılımcılara ‘hoş geldiniz’ diyerek konuşmasına başlayan Başkan Çöllüoğlu; “Yaz sıcağına rağmen olağan üstü başarıyla, köy köy, ev ev dolaşarak partimize oyları toplamaya çalıştık. Erken seçimin ihanet olduğunu şimdi daha iyi gördük. Erken seçimin ekonomiyi ne hale getirdiğini hep birlikte yaşamaktayız” dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.