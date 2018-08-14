Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 17:08

CHP Milas İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

CHP Milas İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

14 Ağustos 2018 17:08

CHP Muğla Milletvekillerinin de katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


CHP Milas İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz, eski dönem Muğla Milletvekilli Fevzi Topuz, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milas İlçe Başkanı Hüseyin Çöllüoğlu, CHP’li belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, danışma kurulunun açılış konuşması İlçe Başkanı Hüseyin Çöllüoğlu tarafından yapıldı. Katılımcılara ‘hoş geldiniz’ diyerek konuşmasına başlayan Başkan Çöllüoğlu; “Yaz sıcağına rağmen olağan üstü başarıyla, köy köy, ev ev dolaşarak partimize oyları toplamaya çalıştık. Erken seçimin ihanet olduğunu şimdi daha iyi gördük. Erken seçimin ekonomiyi ne hale getirdiğini hep birlikte yaşamaktayız” dedi.


Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç