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28 Mayıs 2018 18:10

CHP Muğla Milletvekili adayları tanıtıldı

CHP, Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Milletvekili seçimleri için aday gösterdiği isimleri tanıttı.

CHP Muğla Milletvekili adayları tanıtıldı

28 Mayıs 2018 18:10

Tanıtım toplantısına CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 26. dönem milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.


CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu’nun CHP’nin özüne yönelik yaptığı konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nin projelerinin yer aldığı slayt gösterisi yapıldı. Daha sonra 7 milletvekili tanıtılarak teker teker sahneye davet edildiler.


CHP Muğla Milletvekili adayları şu isimlerden oluşuyor: Eski il başkanı Mürsel Alban, emekli öğretmen Suat Özcan, avukat Burak Erbay, sendikacı Süleyman Girgin, eczacı İbrahim Ertürk, avukat Emine Yenilmez Aydemir ve avukat Yamaç Kaya.




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