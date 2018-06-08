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08 Haziran 2018 14:32

CHP Seçim Koordinasyon Merkezinde yoğun mesai

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı, 24 Haziran seçimleri öncesi Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Seçim Koordinasyon Merkezinde yoğun mesai

08 Haziran 2018 14:32


Vatandaşlar, Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelerek görüşlerini ve isteklerini aktarırken, saha çalışmaları için hazırlıklarını sürdüren partililer, neden kendilerine oy vermeleri gerektiği konusunda seçmenleri bilgilendiriyor.


İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, ilçe genelindeki bütün mahallelerde ev ev seçmenleri ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ve partilerine oy istediklerini söyledi. Sertkaya, günlük yaptıkları plan ve program doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek; “Günlük çalışmalarımızı panomuzda sergiliyoruz. Haberleşme gruplarımızdan partililerimize ulaşarak çalışmalarımız hakkında bilgilendiriyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yoğun bir çalışma var. Sabah 9 gibi geliyoruz ve 1 saatlik hazırlığın ardından çalışma yapacağımız alanlara dağılıyoruz. Milletvekili adaylarımızla da ben bizzat çalışmalara katılıyorum. İlçe genelinde çalışmalar devam ediyor. Akşam saatlerinde de koordinasyon merkezimize gelen vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz.” diye konuştu.




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