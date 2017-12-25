CHP’de Alban tekrar seçildi

Olağan İl Kongresinde mevcut İl Başkanı Mürsel Alban 470 delegeden 409’unun oyunu alarak tekrar il başkanı seçildi.

Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger’in yaptığı kongrede zaman zaman ortam gerildi. Faaliyet raporu üzerinde aleyhte ilk konuşmayı eski İl Başkanlarından Süleyman Uslu yaptı. Uslu, “Otoriter bir yönetim anlayışı sol ve sosyal demokrat bir partide olur mu? Beni seçecekleri seçeyim demek demokrasi midir? Uzlaşma kültüründen uzaklaşmak bize yakışmaz. Partinin eski bir İl Başkanı olarak bunu bir uyarı görevi olarak yerine getiriyorum” dedi.

Süleyman Uslu’nun ardından söz alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat faaliyet raporunun lehinde söz aldığını belirterek, “İl Yönetimi ile uyumlu bir 2 yıl geçirdik. 12 İlçe Başkanımızın gösterdiği vefa nedeniyle teşekkür ediyorum. Bodrum İlçe kongresinde söz alan milletvekili aday adayı benim aleyhimde konuşma yapmış. Benim olmadığım bir ortamda konuşmuş. Eğer seçilemediyse beni değil, Bodrum’daki delegeleri sorgulaması gerekir” dedi.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü İl Başkan adayı olarak Mürsel Alban’ı aday gösteren ilçeler arasında yer almadığını belirterek, “Ortaca ilçe başkanımız adaylık ile ilgili aradı. Ben de parti üyeleri ile istişare edeceğimizi kendisine ilettim. Yoksa bizim karşı tavır almak, yok saymak gibi bir niyetimiz yok. İl Başkanı kim seçilirse seçilsin benim il başkanımdır. Ama ortada bir iletişim kopukluğu var. Uzlaşı kopukluğu var. İlçe başkanlarının yer aldığı sosyal medyada bir grup var. Ben bu gruptan çıkarıldım. Neden? 3 Belediye Meclis üyemiz hakkında ihraç süreci yaşadım neden? Biz nasıl İl Başkanını yok sayamıyorsak, il başkanı da bizi yok sayamaz” dedi.

Kongrede kendisine yönelik suçlamaların yapıldığını belirterek Divan Başkanlığı’na kendisi ile ilgili suçlamalara cevap vermek için söz isteyen Bodrum’dan milletvekili aday adayı Hüseyin Anıl’ın bu isteği tüzük gereği olumlu cevap verilmedi.

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, asgari müştereklerde buluşmak zorunda olduklarını belirterek, “Bunun adımlarını İstanbul’da attık. Bizim gibi asgari müşterekte beraber olduğumuz bütün dostlarla, partililerle, vatanseverlerle bir arada olmak zorundayız. Birbirimizi yaralayarak bir yere varamayız. Ben partimde yeni üyelik sisteminin, yeni liyakat düzeninin oluşması için uğraşıyorum. Zor mu elbette zor, kolay değil. 90 küsur yıllık bir gelenekten geliyoruz. Mustafa Kemal’in koltuğuna oturanların hepsine saygı göstermiş bu kadar üye var. Ne olursa olsun. Biz birlik ve beraberlik içinde olalım. Başka şansımız yok” dedi.

Tek aday ile gidilen seçimde 470 delenin 409 oyunu alan mevcut İl Başkanı Mürsel Alban güven tazeledi. Mürsel Alban’ın listesinde, Müge Yenisu, Mustafa Coşkun, Bircan İnan, Mehmet Güven, Esma Sema Gençoğlu, Yağmur Türkel, Uzay Kocabaş, İlkay Şimşek, Ahmet Çağdaş Sezer, Nihal Yılmaz, Şenal Tımbıl, Egemen Gülhan, Salih Uzun, Abdullah Türk, Hakan Ünsal, Özcan Kaya,Hülya Elmas, Vahdettin Yıldız, Önder Oktay Arslan ve Adem Zeybekoğlu yer aldı.